OUT! met festivaldag in De Klinker

WINSCHOTEN – In het weekend van Paarse Vrijdag vinden in Winschoten verschillende activiteiten plaats voor meer queer-zichtbaarheid, -verbinding en -samenwerking. Manna22 en Cultuurhuis De Klinker organiseren onder de noemer OUT! een programma met onder meer films, workshops en een voorstelling door Margriet van der Linden. Een deel van het programma is gratis toegankelijk.
Op 9 oktober, Paarse Vrijdag, vindt een openingshandeling plaats op het gemeentehuis van Oldambt. Elke maand is er in jongerencentrum ’t Spoor een LHBTIQ+ Meeting. Een gezellige en veilige ontmoetingsplek waar je andere jongeren kunt leren kennen, je stem kan laten horen, ervaringen kunt delen of gewoon lekker kan kletsen en chillen. Zo ook op vrijdag 9 oktober in het kader van OUT!, van 19:00 tot 21:00 uur, voor jongeren van 12 tot en met 27 jaar. Op zaterdag 10 oktober wordt om 20.00 uur de film ‘Pillion’ vertoond in De Klinker. Deze film is uitgekozen door De Regenbooggroep Oldambt en was eerder te zien op Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR). In de film valt Colin (gespeeld door Harry Melling) – een parkeerwachter die in een barbershopkoor zingt en nog bij zijn ouders woont – voor de knappe motorrijder Ray (Alexander Skarsgård).
Festivaldag met Margriet van der Linden
Cultuurhuis De Klinker en Manna22, een collectief waarvan kunstenaar Willem Dresselhuys deel uitmaakt, organiseren op de zondag een complete festivaldag. Deze wordt om 12:00 uur geopend door burgemeester Cora-Yfke Sikkema. Om 12.30 uur draait de film ‘La petite Dernière’, uitgekozen door Forum Groningen en Willem Dresselhuys. Het is een warm coming-outdrama over een jonge moslima die gaat studeren in Parijs en daarbij klem komt te zitten tussen haar opvoeding, haar geloof en haar ontluikende identiteit. Hoofdrolspeelster Nadia Melliti won op Cannes de prijs voor Beste Actrice. Om 15.00 uur brengt Margriet van der Linden, bekend als tv-host en oud-hoofdredacteur van Opzij, haar voorstelling ‘Annie, are you OK?’. Ze neemt de bezoeker mee in een eerlijke, geestige achtbaan aan observaties en ervaringen van een vrouwenleven, haar eigen leven. Na een zomer lang de voorstelling met succes op De Parade te hebben gespeeld, brengt Margriet nu een van haar laatste try-outs in Winschoten, voordat de voorstelling op 18 oktober in Amsterdam in première gaat.
De hele middag is er een gratis toegankelijk programma in Cultuurhuis De Klinker. Er zijn twee exposities (Verborgen Verlangen en 75 jaar COC Groningen & Drenthe), er is een gesprek met Fem Canes, schrijfster van het boek ‘Vrouw met Ballen’ en er zijn workshops.
Meer informatie op indeklinker.nl.
Bron: Cultuurhuis De Klinker