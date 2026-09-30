Postzegelruilbeurs in Winschoten

WINSCHOTEN – Op 10 oktober organiseert Filatelistenvereniging Winschoten haar eerste ruilbeurs van dit seizoen.
De beurs is in het gebouw van SV Bovenburen, Tromplaan 86 te Winschoten en is van 9.30 uur tot 15.00 uur. Dit is een beurs waar nog echt geruild kan worden. Ook zijn er diverse semi-handelaren aanwezig. Er is een gratis zaalverloting en er is catering.
Gratis informatie over postzegels e.d. kan worden verkregen.
Iedereen is welkom, lid of geen lid. De andere beurzen zijn op 12-12-26, 30-1-27 en op 13-3-27.
Bron: Jan Rendering