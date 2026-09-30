Saskia Ebbers verzorgt lezing Recht op geluk, ook als je rouwt in ’t Ganzenust te Vriescheloo

VRIESCHELOO – Op maandag 6 oktober geeft Saskia Ebbers in ’t Ganzenust in Vriescheloo de lezing Recht op geluk, ook als je rouwt.
De avond gaat over rouw, liefde en verder leven na verlies. Vanuit mijn eigen ervaring vertel ik over de vraag of er weer ruimte mag komen voor geluk, lachen en weer genieten van het leven, zonder dat dit iets afdoet aan wie of wat je verloren bent.
De lezing is bedoeld voor iedereen die met verlies te maken heeft, of iemand kent voor wie dit speelt.
Inloop is om 19.30 uur. De lezing start om 19.45 uur. Aanmelden kan via info@verdermetrouw.nl.
Bron: Saskia Ebbers
Verder met Rouw
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