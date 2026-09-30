Simone uit Vlagtwedde schrijft boek over haar stilgeboren zoon Nathan

VLAGTWEDDE – Tijdens de Baby Loss Awareness Week (9–15 oktober) verschijnt het boek Geboren in stilte. Hierin doorbreken zeventien ouders het zwijgen over hun stilgeboren kind, een verlies dat voor de buitenwereld vaak onzichtbaar blijft. Een van hen is Simone uit Vlagtwedde. Zij verloor haar zoon Nathan toen ze bijna 32 weken zwanger was.
Het boek, tot stand gekomen door Stichting Nooit Voorbij, bundelt de verhalen van ouders van een stilgeboren kind. Over verdriet, angst en de strijd om hun kind een plek en bestaansrecht te geven. Want hoe rouw je om een kind dat voor de buitenwereld nauwelijks heeft bestaan, maar voor jou altijd je kind blijft?
Het verhaal van Nathan
Op 20 november 2021 veranderde het leven van de zwangere Simone en haar gezin. Na een paar dagen hoofdpijn besloot ze na haar werk de verloskundige te bellen. Haar bloeddruk bleek veel te hoog. Tijdens een echo zag de verloskundige dat het niet goed ging en werd Simone met spoed naar het UMCG gebracht. Daar bleek dat haar zoontje een ernstige vorm van hydrops foetalis had, waarbij zich veel vocht ophoopt in het lichaam van de baby. De artsen vertelden dat hij waarschijnlijk niet lang meer zou leven. Enkele dagen later werd Nathan stil geboren.
Hij was perfect
Na de geboorte vroeg een verpleegkundige voorzichtig of Simone haar zoon wilde zien. “Een deel van mij was bang, maar mijn moederhart was sterker”, vertelt ze. Ze had zo gehoopt Nathan levend in haar armen te kunnen houden, hem haar warmte te laten voelen en hem honderdduizend kusjes te geven. Nu kreeg ze haar zoon alsnog in haar armen, maar was hij al overleden. Juist op dat onvoorstelbaar verdrietige moment voelde ze ook hoe trots ze op hem was. “Hij was perfect. Alles erop en eraan. Een supermooi kindje!” Edwin, haar man, gaf Simone een kus. “Daar waren we: ouders van onze zoon Nathan. Wat waren we trots en wat hielden we veel van hem.”
Nathan hoort bij ons
“Sinds Nathan is mijn leven niet meer hetzelfde”, vertelt Simone. “Het verdriet om Nathan is er altijd, iedere dag. In de woonkamer heeft Nathan een gedenkplekje met zijn foto, urn en geboortekaartje. Zijn grote broer Hidde praat vaak over Nathan en zoekt dan aan de sterrenhemel de allermooiste ster uit. Na Nathan werd dochter Fem geboren. Ook zij groeit op met Nathan als haar grote broer. “Er is geen kind dat Nathan ooit kan vervangen, maar met Fem kwam er wel weer licht, hoop en toekomst in ons leven. Nathan is ons sterretje. Voor altijd dichtbij, altijd genoemd, altijd onderdeel van ons gezin.”
Baby Loss Awareness Week
Het boek ‘Geboren in Stilte verschijnt tijdens Baby Loss Awareness Week (9-15 oktober 2026. Kijk voor meer informatie op stichtingnooitvoorbij.nl.
Bron: Marjo van Lijssel