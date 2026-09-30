Sinterklaas komt op 15 november aan in Beerta; organisatie vraagt om vrijwillige bijdrage

BEERTA – Sinterklaas en zijn Pieten brengen op zondag 15 november een bezoek aan Beerta. De goedheiligman komt die middag om 13.00 uur aan in de haven, bij de speeltuin.
Na de aankomst wordt in de speeltuin een feest voor de kinderen gehouden. Rond 15.00 uur vertrekt Sinterklaas vervolgens voor een rondgang door het dorp. De middag wordt afgesloten met een bezoek aan verzorgingstehuis De Tjamme.
De Sinterklaasintocht in Beerta wordt al jarenlang mogelijk gemaakt door een groep vrijwilligers. Om de intocht en de activiteiten ook dit jaar te kunnen organiseren, wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Iedere donatie, groot of klein, is welkom en wordt gebruikt om de intocht mogelijk te blijven maken (zie flyer).
De organisatie hoopt er ook dit jaar weer een feestelijke middag van te maken voor jong en oud.
Bron/foto’s: Brunette Sanders