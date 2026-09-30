Stichting De Kracht van Vriendelijkheid organiseert een kleding outlet voor het goede doel

VRIESCHELOO – Op zaterdag 10 oktober organiseert de Stichting De Kracht van Vriendelijkheid van 10.00 -14.00 uureen kleding outlet voor het goede doel aan de Eikenweg 2a, Vriescheloo.
‘Als de eerste kledingbank in Vriescheloo verzorgen wij het hele jaar door kleding voor mensen die het niet breed hebben. Iedere week werken 6 vrijwilligers hard om alle kleding uit te zoeken, te sorteren en netjes op te hangen. Wij sorteren de kleding zodat het schoon, netjes en mooi de kledingrekken in kan. Een hele klus! Iedere week vinden velen hun weg naar ons en wij willen ook mensen die met minder rond moeten komen, een fijne en waardige ‘shop’ ervaring hebben. Vandaar dat we nette en goede draagbare kleding in de kledingbank hebben.
Twee keer per jaar hebben we een wissel van zomer-winterkleding. 10 oktober wisselen we naar winterkleding. De nog hele mooie zomer- en tussenkleding mag er dan uit. Dit betekent een grote OUTLET. Iedereen is welkom om kleding te komen winkelen. De kosten zijn een donatie! Dit geld zal gebruikt worden om kerstpakketten te maken voor gezinnen en alleenstaanden, die leven in armoede.
Als u in de komende tijd zelf nog mooie, nette winterkleding heeft, zou u dan aan ons willen denken? Vooral winterjassen voor de jeugd, zouden heel erg welkom zijn. Iedere vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn wij te vinden aan de Eikenweg 2a in Vriescheloo.
Heb je zelf minder en lijkt het je fijn om een bij ons te komen en kleding voor jou en je gezin uit te zoeken? Kom gezellig langs’, zegt Anita Boom.
Meer lezen over deze stichting? www.dekrachtvanvriendelijkheid.nl
Bron: Anita Boom Van Doorn