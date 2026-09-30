Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Blijham

BLIJHAM – Vandaag vertrok de wandeling van WandelenWerkt vanuit de kantine van de sporthal De Stelling in Blijham. Dit is ook het thuishonk van de voetbalvereniging A.S.V.B. In de volksmond ook wel de Witte Muizen genoemd, dat refereert aan hun helemaal wit tenue.

In de kantine konden de wandelaars zich vanaf 8.45 uur zich bij de wandelcoaches melden. Daar stond zoals gebruikelijk de koffie weer klaar. Maar niet alleen de koffie stond klaar, het gehele sportpark ligt er spic en span bij. En dit is voor een groot deel te danken aan de Grijze Muizen. Deze geuzennaam verdienen een groep oudere vrijwilligers met een groot hart voor de vereniging. Ze komen wekelijks naar het terrein om voorkomende werkzaamheden te doen. Dit mag ook wel eens worden gezegd!



De groep voor de wandeling van 10 km vertrok weer om 9.15 uu en steeds na 15 minuten gevolgd door een van de andere afstanden. De wandeling ging al direct vanaf de parkeerplaats het Blijhamster bos in. Dit bos is in 1975 aangelegd, direct na het afronden van de ruilverkaveling Blijham-Bellingwolde in 1974. Vanuit het bos kwam men aan in Lutjeloo. Lutjeloo betekent “klein open bos”. Vroeger werd het ook wel Lutkeloo genoemd, en het is een oud esgehucht op een rivierduin. Het komt voor het eerst voor als Lutken Loe in het breukregister van 1500/1501. Het betreffende -Loo verwijst naar Vriescheloo. Vroeger was Lutjeloo kerkelijk ook aangewezen op Vriescheloo, maar door het opkomende water zoals hieronder beschreven is men hiervoor in de loop der tijd uitgeweken naar Blijham.

Vanuit Lutjeloo dook de wandeling via een van de vele dijkjes het natuurgebied in. Hier werd weer duidelijk dat Blijham vroeger aan zee heeft gelegen. Ulsda was toen een eiland. In de 14e eeuw kwam het water uit de Dollard steeds hoger en veroverde steeds meer land. Dit was zeer waarschijnlijk ook de reden dat de Addinga’s zich toen ook vanuit het Reiderland in Westerwolde, Wedde, hebben gevestigd. Dit alles blijkt doordat is vastgelegd dat de profeet Jarfke (Van der Muyden) per schip over de Dollard tot aan Blijham is gevaren en heeft voorspeld dat het land dat door de zee is verzwolgen, ook weer terug gewonnen zal worden. Jarfke leefde rond 1500.

Na een korte eet- en drinkpauze ging de wandeling via de Verschedijk weer richting Blijham. De gebieden tussen de Lutjeloosterweg en de Verschedijk waren heel vroeger gemeenschappelijke markegronden, maar een groot deel van de marke werd in de 18e eeuw verdeeld. In 1435 volgde de rest.

Weer in de bebouwde kom aangekomen ging de wandeling door een gedeelte van het arboretum. Dit is als het ware een adoptie arboretum. Iedereen kan, zowel particulier als ook een groep of vereniging, ter ere of nagedachtenis van een bepaalde gebeurtenis een boom planten. Of meerdere natuurlijk. Dit is dan een mooi symbool en een duurzame investering voor de hele gemeenschap.

En zo kwamen de wandelaars tenslotte weer aan bij de kantine in De Stelling. En hier stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met broodjes weer te wachten.

Tekst en foto’s: Jan Bossen