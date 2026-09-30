Vrouwen van Nu Sellingen vieren 75-jarig jubileum

SELLINGERBEETSE – De afdeling Sellingen van Vrouwen van Nu bestaat 75 jaar. Dit bijzondere jubileum werd samen met de leden gevierd in het kerkje Opwaarts! in Sellingenbeetse.
De aanwezige dames werden tijdens de feestelijke bijeenkomst verrast met een drankje en een lopend buffet. Presidente Jessica Wassenaar sprak de leden toe en stond stil bij het jubileum van de vereniging.
Het 75-jarig bestaan vormde een mooie gelegenheid om samen terug te kijken en het jubileum in een gezellige sfeer met elkaar te vieren.
Foto’s: Johannes Velthuis