Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
09.45 Gea Smit – Appelfeest en boekenmarkt in Westerlee
10.15 Hans van Langen – Petitie: Betere balans tussen wonen en recreatievaart in Blauwestad
10.45 Marjolein Visser – Boek: Oorlog overleef je nooit alleen
11.15 Jules Geirnaerdt – Het warme weer in september/oktober
11.45 Anneke Suurling PvhN Oldambt – Vragen Wat gebeurt er op het bekende Rozenveldje in Westerlee?
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
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