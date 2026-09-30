Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.45 Gea Smit – Appelfeest en boekenmarkt in Westerlee

10.15 Hans van Langen – Petitie: Betere balans tussen wonen en recreatievaart in Blauwestad


10.45 Marjolein Visser – Boek: Oorlog overleef je nooit alleen

11.15 Jules Geirnaerdt – Het warme weer in september/oktober


11.45 Anneke Suurling PvhN Oldambt – Vragen Wat gebeurt er op het bekende Rozenveldje in Westerlee?

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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