Zwemvierdaagse in zwembad “de Watertoren”

WINSCHOTEN – Van dinsdag 13 oktober tot en met vrijdag 16 oktober 2026 wordt in zwembad “de Watertoren” in Winschoten door GZVW de Nationale Zwemvierdaagse georganiseerd .
Net als andere jaren wordt in de herfstvakantie de Nationale Zwemvierdaagse gehouden. Iedereen kan dagelijks 250, 500 of 1000 meter zwemmen. Dat zijn 10, 20 of 40 baantjes. Wie dit vier dagen achter elkaar heeft gezwommen krijgt voor deze knappe prestatie op vrijdag een mooie medaille.
(minimale deelname is drie dagen, een keer inhalen is mogelijk!)
Voor jong en oud. Iedereen die minimaal over zwemdiploma A beschikt, wordt van harte uitgenodigd mee te doen. Tijdens de zwemvierdaagse zal zowel de jongste deelnemer in het zonnetje gezet worden.
Dus neem je familie, vrienden en kennissen mee!
In samenwerking met het badpersoneel van zwembad de Watertoren zijn er ook dit jaar weer verruimde zwemtijden. Er kan al vanaf 17.00u begonnen worden.
Aanmelden voor de Nationale Zwemvierdaagse kan op dinsdag 13 oktober tussen 16.45u en 19.00u in het zwembad.
Tijden:
Dinsdag 13 oktober 17.00 tot 20.00 uur
Woensdag 14 oktober 17.00 tot 20.00 uur
Donderdag 15 oktober 17.00 tot 20.00 uur
Vrijdag 16 oktober 17.00 tot 19.30 uur
Vrijdag 16 oktober 19.30 tot 20.30 uur Discozwemmen
Bron: Zwembad “de Watertoren”