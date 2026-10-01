10-jarig Mammacentrum van Treant gaat verder als Borstcentrum

EMMEN, HOOGEVEEN, STADSKANAAL – Het Mammacentrum van Treant bestaat 10 jaar. Een bijzonder moment waarbij wordt stilgestaan met een symposium. Tegelijkertijd luidt deze mijlpaal een nieuw hoofdstuk in: het Mammacentrum heeft een nieuwe naam en gaat vanaf nu verder als Borstcentrum.
Met deze naamswijziging gaat de afdeling mee met de tijd. ‘Mamma’ is een woord uit het Latijn, waarvan de betekenis niet altijd direct duidelijk is voor patiënten. Borstcentrum is meteen begrijpelijk en maakt duidelijk waar de afdeling voor staat.
Over borst(kanker)zorg bij Treant
Medewerkers van het Borstcentrum staan elke dag klaar om de best mogelijke borst(kanker)zorg te verlenen. In het Borstcentrum van Treant werken verschillende disciplines nauw samen. Patiënten kunnen snel terecht, met een doorverwijzing van een huisarts. Op één dag en één afdeling in Hoogeveen krijgen patiënten alle benodigde onderzoeken. De uitslag krijgt een patiënt nog dezelfde dag of binnen 24 uur. Zo weten mensen snel waar ze aan toe zijn.
Patiënten vanuit de hele regio komen voor diagnose en een eventuele operatie naar het Borstcentrum in Hoogeveen. Ook op de ziekenhuislocaties van Treant in Emmen en Stadskanaal kunnen soms behandelingen plaatsvinden.
Symposium
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Mammacentrum (dat vanaf nu verdergaat onder de naam Borstcentrum) wordt vanavond een symposium georganiseerd in Theater De Tamboer in Hoogeveen. Verbinding, innovatie en samenwerking staan centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn: samenwerking tussen radiologie en AI, samenwerking van chirurg en plastisch chirurg, daarnaast zal er een paneldiscussie plaatsvinden waarin diverse deskundigen spreken over de actuele ontwikkelingen rondom de invloed van leeftijd en leefstijl op gezondheid en behandeling. Uitgenodigd zijn zorgprofessionals die betrokken zijn bij de borst(kanker)zorg en samenwerking in de regio.
Bron: Treant