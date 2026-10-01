ARPEGGIO, het Asser Kamerkoor, verzorgt concert in de Magnuskerk Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Zondag 8 november verzorgt ARPEGGIO, het Asser Kamerkoor, o.l.v. Tobias van Bethlehem, in de Magnuskerk het concert: ‘Le temps de Noel’ – in aanloop naar Kerst.
Het Asser Kamerkoor ARPEGGIO brengt in de Adventstijd een mooi samengesteld concert ten gehore.
Rondom vier Kerstmotetten van Francis Poulenc, is een uitgelezen programma samengesteld met o.a. O Heiland, reiß die Himmel auf, van Johannes Brahms, prachtige psalmen van Cyrillus Creek en natuurlijk mag de Nederlandse componist Sweelinck ook niet ontbreken. Het concert wordt afgesloten met The long day closes, van Arthur Sullivan.
De aanvangstijd voor dit concert is 16:00 uur en de deur is open vanaf 15:30 uur.
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