Beleef de wereld van paddenstoelen in Sellingen

SELLINGEN – Duivelsei, heksenboter of satansboleet; het zijn allemaal soorten paddenstoelen. Op zondag 11 oktober neemt Staatsbosbeheer je mee in de wondere wereld van de fungi. Loop mee door de Sellingerbossen en ontdek de wereld van de paddenstoelen.
De Sellingerbossen staan bekend om hun mooie paden, mystieke sfeer en uitgestrekte bossen. Een ervaren en bevlogen gids neemt je mee door de bossen. Tijdens de wandeling vertelt de gids je over de paddenstoelen die je tegenkomt en over de bijzondere natuur. “Paddenstoelen leven in een unieke symbiose met de bomen in het bos” vertelt boswachter Margot Meendering.
Praktische informatie
- Datum: Zondag 11 oktober 2026
- Tijd: 14:00
- Startpunt: Sellingen, bij Kopje Genieten
- Aanmelden: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/paddenstoelen-vanwesterwolde
Tip: Draag stevige schoenen, warme kleding en neem een zaklamp mee voor de terugweg.
De paddenstoelenexcursie is geschikt voor iedereen die houdt van natuur, rust en mooie
verhalen.
Bron: Margot Meendering