Brandweer redt kind uit water

OOSTWOLD – De brandweer heeft vanavond een kind uit het Oldambtmeer gered.
De hulpdiensten werden vanavond om iets na acht uur gealarmeerd voor een persoon te water langs de Noorderringdijk in Oostwold. Politie, ambulance en brandweer Finsterwolde en Delfzijl en de duikploeg van Groningen gingen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar die hoefde niet in actie te komen.
Naar verluidt is er een kind uit het water gehaald. Hij/zij is overgedragen aan medewerkers van een ambulance. Hoe het kind te water is geraakt en hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend.