Cultuur Expeditieweek in de herfstvakantie

WINSCHOTEN – Zoals elke schoolvakantie vindt ook tijdens de herfstvakantie de Cultuur Expeditieweek plaats in Cultuurhuis De Klinker. Een laagdrempelig programma met voorstellingen, films en workshops voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. De komende editie vindt plaats van dinsdag 13 oktober tot en met zaterdag 17 oktober.
De Cultuur Expeditieweek is dé manier om er in de vakantie even uit te zijn, nieuwe dingen te proberen en een fijne tijd te hebben met elkaar. In de herfstvakantie valt het samen met de Nationale KinderTheaterWeek, waarbij zoveel mogelijk kinderen en families kunnen kennismaken met de magie van theater.
Familievoorstellingen en -films
Er zijn twee familievoorstellingen te zien. Plankton speelt twee keer de voorstelling ‘Om de hoek woont een struik’ (geschikt voor 8+). Het is een bijzondere voorstelling waarbij je als kijker een kleine, wonderlijke stad van papier tot leven ziet komen. De voorstelling won de BNG Bank Theaterprijs en was te zien tijdens het Nederlands Theater Festival. Voor 2+ is ‘Pim & Pom: Kunst op pootjes!’ heel geschikt. De bekende kattenvriendjes glippen ‘s nachts stiekem een museum binnen en beleven in kleurrijke decors een vrolijk avontuur vol liedjes en kattenkwaad.
In Cultuurhuis De Klinker wordt het hele jaar door een mix van arthouse-, blockbuster- en familiefilms vertoond. Tijdens de Cultuur Expeditieweek kunnen alle leeftijden naar ‘Dikkie Dik en de verdwenen knuffel’. Voor 6+ draaien ‘Paw Patrol: De Dinofilm’ en ‘Toy Story 5’. De film ‘Het vergeten eiland’ is geschikt voor iedereen van 9 jaar en ouder.
Creatieve workshops
Er wordt door verschillende, ervaren docenten een groot aantal workshops verzorgd. Tijdens een DJ-workshop kunnen kinderen leren hoe een echte draaitafel werkt. Bij de Toverschool leren ze als echte heks of tovenaar toverdrankjes brouwen. Ook zijn er kunstworkshops en kookworkshops waar kinderen zich creatief en en culinair kunnen uitleven. Wie sportief aan de slag wil, kan zich aanmelden voor yogalessen of kungfu-workshops. Doorlopend kunnen kinderen in de foyer meekleuren aan een mega-kleurplaat. Hierop staat een nieuwe, mysterieuze bewoner van De Klinker. Bij de workshops staat aangegeven voor welke leeftijd ze geschikt zijn.
Goedkope en gratis kaartjes
Bij de jeugdvoorstellingen in de herfstvakantie geldt gratis entree voor kinderen tot en met 12 jaar. Op indeklinker.nl zijn alle data en tijden te vinden.
Bron: Cultuurhuis De Klinker