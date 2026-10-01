Feestelijke eerste rit Wunderline

GRONINGEN, LEER – Vanaf maandag 5 oktober kan iedereen weer de trein nemen tussen Groningen en Leer. Op 1 oktober is met een feestelijke eerste treinrit van Groningen naar Weener gevierd dat er na tien jaar weer een trein rijdt tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Het directe treinverkeer lag sinds 2015 stil na de beschadiging van de Friesenbrücke bij Weener.
Deze feestelijke rit van de Wunderline was de afsluiting van jarenlang voorbereiden, uitvoeren en samenwerken tussen de provincie Groningen, Land Niedersachsen, Bremen, Deutsche Bahn (DB) en ProRail.
Deze internationale spoorlijn is belangrijk voor reizigers, studenten, forenzen en bezoekers aan beide kanten van de grens. Het versterkt de bereikbaarheid, is belangrijk voor de economie en brengt Noord-Nederland en Noord-Duitsland dichter bij elkaar. Het blijft de ambitie om de Wunderline in de toekomst verder door te laten rijden naar Bremen. Zo biedt de trein uiteindelijk een duurzaam en gelijkwaardig alternatief voor de auto.
Investering in de regio
De provincie Groningen ziet de Wunderline als een belangrijke investering in de toekomst van de noordelijke grensregio. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in spoorvernieuwing, treinbeveiliging, stations en perrons, overwegen en de versterking van de spoordijk. Ook aan Duitse zijde zijn verbeteringen doorgevoerd.
Voor meer informatie en nieuws kijk op wunderline.eu
Bron: Provincie Groningen