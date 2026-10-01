Festival GRN voor de zesde keer in Hoogezand

HOOGEZAND – Op zaterdag 21 november staat Hoogezand opnieuw in het teken van Groningen, het Gronings en de rijke cultuur van het Noorden. Tijdens de zesde editie van GRN verandert Kielzog in één grote ontmoetingsplek voor liefhebbers van streektaal, muziek, theater, geschiedenis en verhalen. Samen met Erfgoed in Groningen, Bibliotheek Hoogezand en het Historisch Archief Midden-Groningen presenteert Kielzog een veelzijdig programma. En de toegang is gratis.

Van de theaterzaal tot achter in de bibliotheek: in het hele gebouw valt van alles te beleven. Bezoekers kunnen genieten van livemuziek, theater, bijzondere voordrachten en poëzie, en zich verdiepen in de rijke geschiedenis van Groningen. Ook kun je meedoen aan typisch Groningse spellen en natuurlijk mag de boekenmarkt niet ontbreken.

Of je nu Groninger bent en de streektaal van huis uit kent, of juist nieuwsgierig bent naar de taal en cultuur van het Noorden: GRN is er voor iedereen.

Eerste namen: Bert Hadders, StAD en Theatergroep Waark

De eerste namen van het programma zijn inmiddels bekend. Bert Hadders brengt zijn kenmerkende streektaalmuziek naar het festival en de Oost-Groninger band StAD zorgt voor een flinke dosis livemuziek.

Theo de Groot neemt bezoekers mee in de wereld van de Groningse taal. Theatergroep Waark geeft een voorproefje van de gloednieuwe voorstelling De wichter van Champ Clark.

Ook Jan Henk de Groot is van de partij met zijn programma Aigenhaimers. De presentatie van GRN is, zoals vertrouwd, in handen van Erik Hulsegge.

Pervinzioale Schriefwedstried 2026

Ook dit jaar vindt de bekendmaking van de Pervinzioale Schriefwedstried plaats tijdens GRN festival. Dit jaar staat de wedstrijd georganiseerd door Erfgoed in Groningen in het teken van Tied (Tijd). Tijd laat zich niet vasthouden, maar laat overal sporen na. In herinneringen, verhalen, veranderingen en verwachtingen. Wat betekent tied voor jou? De hele maand september konden eigen gedichten en verhalen in t Grunnegs worden ingestuurd.

Haide Bliksem Award 2026

Een vast onderdeel van GRN is de uitreiking van de Haide Bliksem Award. Ook dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan een artiest, kunstenaar of groep die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het Gronings en de Groninger cultuur.

Wie treedt daarmee in de voetsporen van Pé & Rinus, die de award in 2025 in ontvangst mochten nemen?

GRN Loug

In GRN Loug kun je heerlijk struinen en ontmoet je naast Groninger taal- en cultuurorganisaties ook historische verenigingen en boekhandelaren. Kom langs om dat ene speciale Grunneger bouk te kopen, of het nieuwste muziekalbum van jouw favoriete Groningstalige band. Koop een biezunder Grunnegs gedicht bij Dichtbie van Doan en maak kennis met de streektaal bij de taaldocenten van Erfgoed in Groningen.

Krougkwis en SPRAAKLAB

Tijdens de Grunneger Krougkwis van Olaf Vos test je je kennis over Groninger taal, erfgoed, muziek en historie. En bij SPRAAKLAB vind je uit hoe goed jouw dialect kan verklappen waar je vandaan komt.

Gratis toegang

Het volledige programma van de zesde editie van GRN wordt binnenkort bekendgemaakt.GRN vindt plaats op zaterdag 21 november in het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand. De toegang is vergees, gratis.

Meer informatie en het volledige programma zijn binnenkort te vinden via www.kielzog.nl.





Praktische informatie

Datum: Zaterdag 21 november

Aanvang: Vanaf 13.00 uur

Locatie: Huis van Cultuur en Bestuur, Gorecht Oost 157, Hoogezand

Toegang: Gratis

Meer informatie: www.kielzog.nl

Bron: Erfgoed in Groningen