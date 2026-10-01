Fietspad tussen Muntendam en Veendam feestelijk geopend

MUNTENDAM, VEENDAM – De vernieuwde doorfietsroute tussen Muntendam en Veendam is vanmorgen feestelijk geopend. Leerlingen van scholengemeenschap Winkler Prins uit Veendam fietsten samen met wethouder Robert de Jonge over het vernieuwde fietspad. Na een druk op de rode knop en een regen van confetti werd de 2,7 kilometer lange fietsverbinding officieel in gebruik genomen. Aan passerende fietsers werden zo’n 200 chocoladerepen uitgedeeld.
De route, die bekendstaat als de F33, loopt vanaf de Bovenweg in Muntendam via het Veenpad naar de Sorghvlietlaan in Veendam. De werkzaamheden begonnen eerder dit jaar en zijn inmiddels afgerond.
Om de fietsverbinding veiliger en comfortabeler te maken, is onder meer de Bovenweg ingericht als fietsstraat. Ook is het bestaande fietspad tussen de Westerbrink en de Bovenweg verbreed tot 3,5 meter. Daarnaast zijn delen van het fietspad vernieuwd en zijn verschillende kruisingen aangepast. Fietsers hebben op vrijwel alle kruisingen voorrang.
Met de nieuwe inrichting wil de provincie het fietsverkeer tussen Muntendam en Veendam stimuleren en fietsers een aantrekkelijk alternatief bieden voor de drukke Middenweg.
Eerste doorfietsroute buiten de stad Groningen
De F33 is de eerste doorfietsroute in de Groningse Ommelanden. Eerder werden al zeven doorfietsroutes aangelegd tussen de stad Groningen en omliggende plaatsen. Deze routes zijn bedoeld om fietsers vlotter en veiliger naar hun bestemming te laten reizen.
De verbetering van de verbinding tussen Muntendam en Veendam maakt deel uit van een provinciaal programma om het Groningse fietsnetwerk uit te breiden en te verbeteren. De provincie Groningen maakte in november 2021 bekend hiervoor in totaal 13,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Ook de gemeenten Midden-Groningen en Veendam dragen bij aan de fietsverbinding.
Aandacht voor verkeersveiligheid
Doordat fietsers op vrijwel alle kruisingen voorrang hebben, vraagt de nieuwe situatie ook om gewenning van andere verkeersdeelnemers. Automobilisten moeten extra alert zijn op fietsers die de route gebruiken.
Foto’s: Hemmo Kuiper