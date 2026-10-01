Finalisten Groninger Ondernemingsprijs bekend

Eerst nog neerslag in het oosten, morgen veel zon en warm

Donderdag De donderdag start zwaar bewolkt met regen. Waar het in het westen van het land in de loop van de ochtend droog wordt, blijft de bewolking in ons oosten hardnekkiger hangen en valt er ook vanmiddag nog af en toe regen. Pas later op de dag ontstaat er lokaal ruimte voor een opklaring. Ondanks de neerslag blijft het zacht met een maximumtemperatuur van rond de 21°C. De wind draait gedurende de ochtend van zuidoost naar zuidwest en waait zwak tot matig, 2 tot 3 Bft. Vanavond regent het mogelijk nog langduriger na, maar geleidelijk nemen de droge perioden het over.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar vrijdag klaart het op en wordt het vrijwel overal droog. Doordat er landinwaarts heel weinig wind staat, koelt het onder de heldere hemel flink af. De minimumtemperatuur daalt naar een frisse 6°C tot 8°C en er kan plaatselijk mist ontstaan.

Vrijdag Morgen, vrijdag 2 oktober, staat de streek een prachtige en zonnige najaarsdag te wachten. Mogelijke mistbanken lossen halverwege de ochtend snel op, waarna de zon overal volop schijnt. Het blijft de gehele dag droog met flinke zonnige perioden. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richtingen van 1 tot 2 Bft wordt het met een middagtemperatuur van zo’n 20°C bijzonder aangenaam. Vrijdagavond verloopt eveneens helder, droog en rustig.

Tip van de redactie: Stel de langere buitenactiviteiten vandaag even uit of houd de regenjas goed bij de hand! Vrijdag is een perfecte dag om er op uit te trekken.