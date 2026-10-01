Finalisten Groninger Ondernemingsprijs bekend

GRONINGEN – De vijf finalisten voor de Groninger Ondernemingsprijs zijn bekend.
Dit zijn ze:
Eekels Technology B.V. (engineering, elektrotechniek)
PostA7 (horeca, uitjeslocatie, indoor leisure hotspot)
New Nexus (IT-consultants, software en digitale innovatie)
SGGB bv (specialist in horizontaal gestuurde grondboringen)
De Marne’s Fabrieken (mosterd en mosterdsauzen)
De tien genomineerden voor de GOP 2026: kregen op donderdag 1 oktober de gelegenheid om hun onderneming te promoten voor de jury en genodigden tijdens de Pitchbijeenkomst. Zo’n persoonlijke, zelfbedachte pitch mag precies drie minuten duren.
Traditiegetrouw vindt de jaarlijkse Pitchbijeenkomst plaats op een locatie van Noorderpoort, deze keer de Noorderpoort onderwijsinstelling in Stadskanaal. Voor onderwijs en bedrijfsleven een kans op een uitgebreider, kwalitatief hoogwaardig netwerk met interessante, leerzame stageplaatsen voor de eigen studenten.
Twee primeurs dit jaar
Voor het eerst wijst de jury na afloop van de Pitchbijeenkomst niet drie, maar vijf finalisten aan. De finale op 19 november in Martiniplaza zal dus ook een licht gewijzigde opzet krijgen. Spannend blijft het sowieso.
Ook nieuw: naast de ‘hoofdprijs’ de Groninger Ondernemingsprijs, is er voor het eerst ook een onderscheiding op basis van de publieksstem. Iedereen in de provincie Groningen mag een stem uitbrengen op de onderneming van zijn of haar voorkeur. Het bestuur van de GOP is benieuwd of dat andere inzichten met zich meebrengt dan de beoordeling door de jury dat voor een deel gebaseerd is op een diepgaand onderzoek onder de genomineerden door experts op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, personeelsbeleid, marktpositie, productontwikkeling, duurzaamheid en regionale waarde.
Voor de genomineerden zelf is de komst van een publieksstem misschien een dankbare aanleiding om nóg meer ruchtbaarheid te geven aan de impact van de GOP in het algemeen én de eigen rol als kanshebber.
Actueel nieuws over de GOP is steeds te volgen op LinkedIn, Insta en facebook.
Meer informatie, bijvoorbeeld over voorwaarden en de vernieuwde spelregels is te vinden op: groningerondernemingsprijs.nl
Meer lezen over de finalisten van dit jaar?
Op www.groningerondernemingsprijs.nl vind je Testimonials van alle finalisten.
Bron: Stichting Groninger Ondernemingsprijs