Geslaagde Burendag in Ter Apel

TER APEL – Het was op vrijdag 25 september bij Borg Westerwolde en Kloosterheerd een geslaagde burendag.
Wethouder Wietze Potze vertelde tijdens de opening over het doel van Burendag en wat de bewoners die dag stond te wachten. Als thema werd gekozen voor: Happen en stappen bij de buren. Er werd een mooie route door het park gelopen. In Kloosterheerd kregen de bewoners een amuse, in Borg Westerwolde een kopje tomatensoep en bij de steunstee van Welzijn Westerwolde een pannenkoek naar keuze. Bij terugkomst in Kloosterheerd stond er een heerlijk toetje op hen te wachten.
Bij elk onderdeel kregen de groepen (wijk)bewoners een kaart. Aan het einde konden ze de rebus oplossen (Happen en stappen bij de buren).
Tijdens het wachten op de rest van de groepen konden de bewoners onder het genot van een kopje koffie met een petit fours, aangeboden door Woonzorg Nederland, luisteren naar het muzikale duo “Gewoon Wij”.
Bron en foto’s: Janny de Vries