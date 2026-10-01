Gezonde Buurt in Bad Nieuweschans feestelijk geopend

BAD NIEUWESCHANS – Aan de Christiaan Eberhardstraat in Bad Nieuweschans is een nieuwe groene plek gecreëerd waar jong en oud kan spelen, bewegen en elkaar ontmoeten, een zogenaamde Gezonde Buurt.
Tijdens de opening plantten kinderen van KC Houwingaham samen een boom. Ook waren er verschillende activiteiten, zoals nestkastjes maken en natuurlijk spelen en wandelen door de nieuwe buurt. Voor omwonenden en andere betrokkenen was er gratis ijs en waren er poffertjes.
Over de Gezonde Buurt
Sinds 2024 werkten gemeente, omwonenden, KC Houwingaham, Dorpsbelangen, Acantus en verschillende overige partners samen aan het project de Gezonde Buurt aan de Christiaan Eberhardstraat. Bewoners konden tijdens bijeenkomsten hun ideeën en wensen delen. Ook waren er sessies met de jeugdraad van school en met de andere kinderen. Deze input is gebruikt bij het ontwerp van de nieuwe speel- en ontmoetingsplek.
Bad Nieuweschans was als één van de vijftien buurten in Nederland geselecteerd voor de Gezonde Buurten aanpak. Omdat er in het dorp nog geen openbare speel- en ontmoetingsplek was, bood het project de kans om samen met inwoners en de school een groene en aantrekkelijke plek te maken voor jong en oud.
Het landelijke programma Gezonde Buurten is een samenwerking van IVN Natuureducatie, Jantje Beton en JOGG Nederland. Het programma ondersteunt gemeenten bij het creëren van gezonde en groene leefomgevingen.
Bron: Gemeente Oldambt