Iedereen welkom tijdens Kleurrijk Westerwolde

SELLINGEN – Coming Out Day is een moment om te laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn. Op zaterdag 10 oktober staat gemeente Westerwolde hierbij stil met Kleurrijk Westerwolde. Alle inwoners zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint met een korte opening en het hijsen van de regenboogvlag door wethouder Giny Luth. Daarna is er koffie, thee en gebak. Ook start de informatiemarkt van Kleurrijk Westerwolde, waar ruimte is voor ontmoeting en gesprek.
Samen geven we elkaar de ruimte om onszelf te zijn
Bij het gemeentehuis opent wethouder Giny Luth om 10.00 uur de dag. Luth: “Iedereen mag zichzelf
zijn. We willen dat iedereen zich thuis voelt in Westerwolde en daar zetten we ons samen voor in. Door
stil te staan bij Coming Out Day laten we zien dat iedereen erbij hoort en de ruimte krijgt om zichzelf te
zijn.”
Programma Kleurrijk Westerwolde
- 10.00 uur – Welkomstwoord en het hijsen van de regenboogvlag door wethouder Giny Luth bij
het gemeentehuis in Sellingen
- 10.30 uur – Koffie met gebak bij Hof van Sellingen
- Vanaf 10.30 uur – Informatiemarkt ‘Ik ben wie ik ben – Wij zijn wie wij zijn’ bij Hof van Sellingen
Iedereen is van harte welkom. Deelname aan de bijeenkomst en informatiemarkt is gratis en aanmelden is niet nodig.
Denk mee over Kleurrijk Westerwolde
Kleurrijk Westerwolde wordt georganiseerd voor en door inwoners. Daarom zoekt de organisatie
inwoners die willen meedenken en meehelpen bij volgende edities. Iedereen die hieraan wil bijdragen,
is van harte welkom. Meer informatie is te vinden op: www.westerwolde.nl/diversiteit-iedereen-magzichzelf-zijn
Bron: Gemeente Westerwolde