‘Is God in control?’ centraal tijdens jongerenevent in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Op het ‘Bijbel, Chips & Praise’-jongerenevent van 9 oktober gaat het over de vraag: ‘Is God in control?’ Soms lijkt het of God het allemaal niet zo onder controle heeft. Het leven loopt niet zoals je hoopt, jongeren worden soms gek van de stress, er is oorlog, mensen zijn ziek of hebben verdriet. Ziet God dit wel? En wat doet Hij er dan aan?
Op vrijdagavond 9 oktober denkt Bert Noteboom hier samen met de jongeren over na. Om 19.30 uur gaan de deuren open van De Graanschuur, Hoofdweg 19 in Finsterwolde. Vanaf 20.00 uur start het programma, dat vol zit met gezelligheid, vrolijke spellen die Gerjanne heeft bedacht, zingen onder leiding van Corné, en natuurlijk: chips en fris!
De avond duurt tot 22.00 uur. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom!
Bron: Geloof in Oldambt