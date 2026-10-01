DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tussen woensdag 18.00 en donderdag 18.00 uur is aan de Landegger Straße in Haren een muur van een garage, een elektriciteitskastje en een schutting besmeurd. Hierbij gebruikten de daders de initialen OTS/BBE. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie via 05932/72100.