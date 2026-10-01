Leefbaarheidsfonds opent weer voor nieuwe initiatieven

PEKELA – Vanaf vandaag kunnen stichtingen, verenigingen en bewonerscollectieven in de gemeente Pekela weer subsidie aanvragen uit het Leefbaarheidsfonds. Het fonds ondersteunt projecten die de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente versterken. Het geld komt uit de opbrengsten van twee zonneparken in Pekela.
Voor deze subsidieronde is in totaal 40.000 euro beschikbaar. Aanvragers kunnen een bijdrage van maximaal 5.000 euro ontvangen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2026. Het fonds is bedoeld voor nieuwe ideeën en projecten die zonder deze steun vaak moeilijk van de grond komen.
Al ruim 35 initiatieven ondersteund
Dit is de derde aanvraagronde van het Leefbaarheidsfonds. In de afgelopen twee jaar ontvingen ruim 35 initiatieven een bijdrage. Daarmee werd onder andere geïnvesteerd in dorpshuizen en sportverenigingen, ontmoeting en culturele activiteiten. Voorbeelden zijn de renovatie van De Riggel, de jaarmarkten in Oude en Nieuwe Pekela en het eerste Pekela Internationaal Film Festival.
Impuls voor goede ideeën
Wethouder Ellen van Klaveren: “We zien dat er heel veel goede ideeën zijn in onze gemeente. Dankzij het Leefbaarheidsfonds kregen de afgelopen jaren veel initiatieven een steuntje in de rug. Dat heeft mooie resultaten opgeleverd. Daarom zijn we blij dat we ook dit jaar weer geld beschikbaar kunnen stellen voor nieuwe plannen van inwoners.”
Initiatieven indienen
Initiatiefnemers kunnen hun aanvraag indienen tot en met 30 november 2026. De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.pekela.nl/leefbaarheidsfonds.
Contactinformatie
Voor meer informatie over het Leefbaarheidsfonds en ondersteuning bij het indienen van aanvragen kunnen belangstellenden terecht op de gemeentelijke website: www.pekela.nl/leefbaarheidsfonds. Bellen kan via het telefoonnummer 0597-617555 (vragen naar Anne Huizinga).
Bron: Gemeente Pekela