Marechaussee verandert aanpak bij grens: vaste stekken maken plaats voor flexibele controles

WESTERWOLDE / Bad Nieuweschans – Waar de Koninklijke Marechaussee de afgelopen periode steevast op vaste, bekende plekken langs onze grens te vinden was, komt daar vanaf vandaag verandering in. De tijdelijke vaste grenscontroles die eind 2024 werden ingevoerd, zijn gisteren (30 september) formeel gestopt. De Marechaussee stapt per vandaag over op het vernieuwde en verruimde Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). Het doel: onvoorspelbaarder worden voor wie de controles bewust probeert te omzeilen. Ze gaan ook in een groter gebied rond de grens controleren.
In onze grensstreek is het al snel een publiek geheim waar en wanneer de marechaussee staat te controleren. Met de overstap naar de nieuwe opzet van het MTV wil de Marechaussee die voorspelbaarheid doorbreken en effectiever optreden tegen illegale migratie, mensensmokkel en grensoverschrijdende criminaliteit.
Met de vernieuwde regels behoudt de Marechaussee dezelfde capaciteit, maar krijgt de organisatie aanzienlijk meer juridische en operationele flexibiliteit. Het toezicht beperkt zich niet langer tot specifieke vaste punten, maar kan over een veel breder gebied rond de grens met Duitsland (en België) worden ingezet.
Daarnaast is het maximaal aantal uren dat op wegen en vaarwegen gecontroleerd mag worden verhoogd. Daardoor kunnen volgens de Marechaussee meer auto’s, vrachtwagens, bussen, treinen en boten worden gecontroleerd.