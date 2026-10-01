Naar de getver in stijl: DE MEIDEN van toen zijn terug!

WINSCHOTEN – De Groningse cabaretgroep DE MEIDEN van toen komt op 15 oktober naar De Klinker in Winschoten met hun voorstelling NAAR DE GETVER. Een rauwe, muzikale en hilarische avond over onze talentvolle neiging om steeds weer dezelfde fouten te maken.
Voor één van DE MEIDEN voelt deze voorstelling bovendien als thuiskomen. Mariska Pronk komt oorspronkelijk uit Oost-Groningen en stond al op jonge leeftijd op het podium in Winschoten. Zowel Mariska Pronk als Kim Perfors volgde jarenlang lessen bij Jeugd Theaterschool Oost-Groningen. Die lessen vonden plaats in Winschoten en ook de voorstellingen werden gespeeld in De Klinker. Jaren later keren zij terug naar dezelfde plek, nu met hun eigen succesvolle cabaretgroep DE MEIDEN van toen.
“Elke vrouw is een soort ladekast”, aldus DE MEIDEN van toen. In de cabaretvoorstelling NAAR DE GETVER trekken DE MEIDEN alle lades open: de sloddervos, de sadist, de slet, de intrigerende vrouw, de onzekere, de luie, de zelfdestructieve, de goede moeder en het woeste beest. Tegenstrijdig, ongemakkelijk en pijnlijk herkenbaar. Kunnen al die versies van jezelf naast elkaar bestaan?
DE MEIDEN dagen elkaar uit om niets achter te houden. Geef jij je waterfles aan een wildvreemde in een oververhitte treincoupé? Doe jij de deur open als je om twaalf uur ’s middags nog in je pyjama loopt? Verraad jij iemand die de poep van z’n hond niet opruimt?
In NAAR DE GETVER zoeken ze de grenzen op van eerlijkheid, schaamte en zelfspot. Ze laten het feestje draaien, eisen de nacht op en gaan zingend naar huis.
Eerder schreef Dagblad van het Noorden over het trio:
“Kim Perfors, Catherine Sorgdrager en Mariska Pronk zijn hecht op elkaar ingespeeld. Er zit geen zelfcensuur op de zelfspot of het lichamelijk ongemak.”
Over DE MEIDEN van toen
Het creatieve trio Kim Perfors, Catherine Sorgdrager en Mariska Pronk leerden elkaar kennen op het toneel en werden al snel vriendinnen. Ze maken cabaret over vrouw-zijn in al zijn ongemakkelijke, grappige en soms pijnlijke vormen. Met humor, zelfspot en een gezonde dosis bravoure geven ze vrouwenstemmen en -ervaringen een podium. Ze trekken taboes open, lachen om wat schuurt en proberen vooral één ding: minder schamen, meer leven.
Op 15 oktober nemen DE MEIDEN het publiek van De Klinker mee naar de getver. Verwacht een avond vol ongemak, herkenning, muziek, zelfspot en alles wat je normaal liever voor jezelf houdt.
Datum: 15-10-2026
Aanvang: 20:15 uur
Locatie: Cultuurhuis De Klinker – Winschoten
Bron: De Klinker