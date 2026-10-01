Noorderpoort zet vakmanschap in de schijnwerpers tijdens Skills Heroes-voorronde

STADSKANAAL – Op dinsdag 6 oktober staat Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal in het teken van techniek, talent en vakmanschap. Tussen 10.00 en 14.30 uur strijden mbo-studenten tijdens de voorronde van Skills Heroes in de disciplines CNC-frezen, CAD-tekenen, TIG-lassen en MAG-lassen.
Tijdens de wedstrijden werken studenten aan praktijkgerichte opdrachten waarbij nauwkeurigheid, technische kennis en vakmanschap centraal staan. De beste deelnemers plaatsen zich voor de volgende ronde van de landelijke Skills Heroes-wedstrijden.
Bezoekers krijgen een unieke kans om jong technisch talent in actie te zien. Van precisiewerk op CNC-machines tot technische tekeningen en hoogwaardige lasverbindingen: overal is te zien hoe theorie en praktijk samenkomen.
Sterke verbinding met het bedrijfsleven
Een belangrijk onderdeel van de wedstrijddag is de samenwerking tussen Noorderpoort en het regionale bedrijfsleven. Bedrijven ondersteunen de wedstrijden en leveren een waardevolle bijdrage aan het opleiden van de vakmensen van morgen. Op de aanwezige bedrijvenmarkt kunnen bezoekers kennismaken met diverse bedrijven uit de techniek en maakindustrie en ontdekken welke kansen de sector biedt.
“Skills Heroes laat zien hoeveel talent en ambitie er aanwezig is binnen het mbo. Het is een prachtige gelegenheid om studenten te zien excelleren in hun vakgebied en om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven zichtbaar te maken,” aldus de organisatie.
Praktische informatie
Skills Heroes Voorronde & Bedrijvenmarkt
Datum: Dinsdag 6 oktober
Tijd: 10.00 – 14.30 uur
Locatie: Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal
Adres: Sportparklaan 5, 9502 CW Stadskanaal
Publiek is van harte welkom om de wedstrijden en bedrijvenmarkt te bezoeken en kennis te maken met de vakmensen van morgen.
Bron: Jeroen Wever