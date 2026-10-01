TER APELKANAAL – Vandaag bestaat OBS De Klimop 150 jaar. De school viert die mijlpaal uitgebreid met de leerlingen. Een hele week staat in het teken van het jubileum.
De feestweek begon maandag met het maken van muurkranten. Op dinsdag stonden oud-Hollandse spelletjes op het programma. Gisteren maakten de leerlingen een ouderwetse treinreis en bezochten ze een museum. Vandaag sluiten ze de feestweek af met het maken van schoolpleinkunst en het festival Klimop Het Podium.
Morgen is er een reünie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers.
De geschiedenis van de school begint in 1876, toen in Ter Apelkanaal een openbare school werd gevestigd. In 1950 verhuisde de school naar een zogenoemde Finse school, het gebouw dat nu als dorpshuis dienstdoet. Sinds 1980 zit de school in het huidige gebouw aan Ter Apelkanaal Oost 113A. De naam OBS De Klimop draagt de school sinds de jaren negentig.
Als dorpsschool waar elk kind uniek is en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, in een veilige en vertrouwde omgeving, kijkt OBS De Klimop vol vertrouwen vooruit. Op naar nog meer mooi en goed onderwijs in Ter Apelkanaal!
Bron en foto’s: Rosie Meems-Smit
Directeur OBS De Klimop
OBS De Klimop in Ter Apelkanaal viert 150 jarig bestaan
TER APELKANAAL – Vandaag bestaat OBS De Klimop 150 jaar. De school viert die mijlpaal uitgebreid met de leerlingen. Een hele week staat in het teken van het jubileum.