Planten- en zadenruil op de Boschplaatse in Blijham

BLIJHAM – Opnieuw organiseert Groei en Bloei Winschoten e.o. een planten- en zadenruil in de prachtige slingertuin De Boschplaatse in Blijham.
Geen plantenruil Plus dit keer, maar wel voldoende gelegenheid om onderling planten en zaden te ruilen. Verder zijn er herfstproducten en producten van de bijenvereniging te koop.
We hebben een hele droge zomer achter de rug. Sommige planten hadden het echt zwaar. Maar na een paar regenbuien explodeert de tuin ineens weer. Met de herfst in aantocht bloeien er weer volop bloemen. De eenjarige klaprozen hebben goed gebloeid en leveren nu volop zaad. En zo zijn er in de tuin nog vele andere leveranciers van zaad. Sommige planten zijn te groot geworden en kunnen gedeeld worden. Andere planten hebben zichzelf vermeerderd of laten zich gemakkelijk stekken. Met de planten- en zadenruil wisselen deze planten en zaden van eigenaar. De planten krijgen een mooie nieuwe bestemming en je gaat zelf ook naar huis met een nieuwe aanwinst!
Zorg wel dat de planten en zaden duidelijk gelabeld zijn.
Een tip van 1 van onze leden: knip een gebruikt plastic yoghurtbekertje in stukken en schrijf hier de naam van de plant op met een stift. Handig hergebruik van iets wat je anders weggooit. Ook lamellen van een oude luxaflex zijn hiervoor goed te gebruiken.
Een van onze leden vroeg of je ook een verzoek voor een specifieke plant kunt indienen. Daar hebben we het volgende op bedacht: er komt een bord waarop je een briefje met je naam en contactgegevens kunt plakken als je een specifieke plant zoekt. Als iemand deze plant heeft kan er contact gelegd worden. Andersom kan dit natuurlijk ook. Je schrijft dan op welk aanbod je hebt. We bekijken of dit zo een mooie aanvulling biedt voor de bezoekers.
Praktisch
De plantenruil is op 10 oktober van 10-12 uur. Om 10.30 uur is de formele aftrap voor de plantenruil. Tot die tijd kunnen de planten worden ingebracht en kan iedereen rondkijken.
Adres Boschplaatse: Oosteinde 46 Blijham. Iedereen is welkom.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
LET OP: Oosteinde is een drukke weg. Parkeren moet aan de secundaire weg.
Er zijn kruiwagens beschikbaar om de planten e.d. op de plaats van bestemming te brengen.
Bron: Ria Hogervorst