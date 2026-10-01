Provincie Groningen presenteert Begroting 2027: financieel gezond en met blik op de toekomst

GRONINGEN – De provincie Groningen is financieel gezond. Dit betekent dat de provincie genoeg geld heeft om plannen uit te voeren. Dat blijkt uit de Begroting 2027. De begroting is een overzicht van hoeveel geld de provincie binnen krijgt, bijvoorbeeld via provinciale belastingen of van het Rijk. Ook staat er in de begroting aan welke dingen de provincie geld wil uitgeven en hoeveel dat kost.



‘In 2027 geeft de provincie naar verwachting € 809 miljoen uit en komt er naar verwachting € 827 miljoen aan geld binnen. Het grootste deel van het geld geven we uit aan bereikbaarheid. Hiermee investeren we onder meer in openbaar vervoer en onze infrastructuur. Ook investeren we veel in het Natuurnetwerk Nederland, ruimtelijke ontwikkeling, herstel en perspectief, energietransitie en ons erfgoed, meldt provincie Groningen in een persbericht.

Meerdere jaren vooruitkijken

In de begroting kijkt de provincie niet alleen naar het jaar 2027, maar ook naar de jaren daarna. Op basis van hoeveel geld er de komende jaren is, kan de provincie beter bepalen welke plannen er gemaakt kunnen worden. In 2030 lijkt het er nu op dat de provincie te weinig geld krijgt. ‘We kijken nu hoe we dat gaan oplossen’.

Goed blijven opletten

De provincie vindt het belangrijk om goed op te blijven letten omdat de provincie nog veel belangrijke dingen moet doen in de komende jaren. Bijvoorbeeld de aanleg van de Nedersaksenlijn, maar ook het behouden en beschermen van natuur. ‘Het is niet altijd makkelijk om voor meerdere jaren te voorspellen hoeveel geld er binnenkomt en wat die taken precies gaan kosten. Daarom gaan we nu alvast sparen voor onze plannen voor later’.



Het is wel duidelijk dat er ook vanuit het Rijk nog grote taken komen voor de provincie Groningen. Bijvoorbeeld het verminderen van stikstof en het zorgen voor meer drinkwater. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, is er genoeg geld nodig. Het is belangrijk dat de provincie snel weet of en hoeveel geld er van het Rijk komt. Dan kan de provincie beter vooruitkijken.



Aandacht voor onderbesteding

De afgelopen jaren blijkt dat de provincie minder geld uitgeeft dan verwacht. Dit heet onderbesteding. Dit komt bijvoorbeeld omdat sommige activiteiten langer duren dan verwacht of taken later worden uitgevoerd dan vooraf gepland. Het geld dat hiervoor bedoeld is, wordt dus later uitgegeven dan gedacht. De provincie let daarom de komende jaren nog beter op dat het geld op het goede moment wordt ingezet en dat de activiteiten zoveel mogelijk op tijd worden uitgevoerd.



Alle provincies hebben hun geld opnieuw verdeeld: Groningen krijgt meer

Alle provincies krijgen geld van het Rijk. Dit heet het Provinciefonds. Het geld in dit fonds wordt door de fondsbeheerders van het Rijk samen verdeeld. Elk jaar wordt dit geld op die afgesproken manier verdeeld. De ene provincie krijgt meer dan de andere provincie.



Dit jaar is in overleg met alle provincies een nieuwe verdeling gemaakt van het Provinciefonds. De provincie Groningen krijgt nu meer geld dan in vorige jaren. Het is knap dat het gelukt is om samen met alle provincies een nieuwe verdeling af te spreken, want er zijn ook provincies die minder geld krijgen.



Gedeputeerde Nadja Siersema: ‘Provincie Groningen staat er goed voor als het om geld gaat. Dat geeft vertrouwen en is fijn voor Groningen, omdat we de mooie en belangrijke plannen die we hebben gemaakt goed kunnen uitvoeren. We blijven wel goed opletten. Het is belangrijk dat de provincie Groningen ook na 2027 genoeg geld heeft, want er komen nog genoeg dingen aan die we moeten en willen doen.’



Vervolg Begroting 2027

Provinciale Staten bespreken de begroting op 28 oktober en stellen op 11 november de begroting vast tijdens de vergadering van Provinciale Staten om 09:30 uur in de Statenzaal van het provinciehuis (Martinikerkhof 12). U kunt deze vergadering bijwonen of live volgen via deze website. De volledige begroting kunt u daar ook nalezen.

Bron: provincie Groningen