Roelof van der Velde en Anita Meis brengen Groningstalig duet ‘Mit die allain’ uit

WINSCHOTEN – Roelof van der Velde heeft een nieuwe single uitgebracht. Voor Mit die allain, een Groningstalig zomer- en liefdesliedje, dook hij samen met Anita Meis de studio in.
Roelof en Anita kennen elkaar al sinds mensenheugenis en werkten in het verleden veelvuldig samen. Vanaf 2012 maakten ze beiden deel uit van de band VaNDOaGE, waarmee ze Groningstalige popmuziek maakten. Hoewel de band rond 2015 stopte, hielden Roelof en Anita altijd contact.
Het idee om samen een duet op te nemen lag dan ook voor de hand. Nu is het er eindelijk van gekomen. Het resultaat is Mit die allain: een zomers liefdesliedje in het Gronings waarin hun jarenlange muzikale band samenkomt. Het liedje is vanaf 2 oktober te beluisteren op bijna alle streamingsdiensten.
De single werd opgenomen bij Audiostudio De Fabriek in Veendam. De productie was in handen van Dik Pomp, die ook drums en toetsen voor zijn rekening nam. Erik Drent verzorgde de baspartijen, Roelof van der Velde compositie, tekst, gitaar.
Bron en foto’s: Roelof van der Velde en Anita Meis