Scholengroep Trivium wordt Groningerland College

STADSKANAAL, PEKELA, OLDAMBT- Scholengroep Trivium krijgt een nieuwe naam. Na een zorgvuldig traject is gekozen voor één nieuwe naam: het Groningerland College. Met de nieuwe naam zet de scholengroep een volgende stap in de ontwikkeling naar één herkenbaar en sterk merk voor de hele organisatie.
In 2022 fuseerden het Dollard College en Ubbo Emmius en ontstond Scholengroep Trivium. Sindsdien
zijn de scholen intensiever gaan samenwerken. Processen zijn gestroomlijnd, beleid is op elkaar afgestemd en er is een gezamenlijke koers. Met 13 vestigingen en circa 5.000 leerlingen is de
scholengroep een belangrijke onderwijsaanbieder in de regio. Alleen de naam verandert, de scholen en het onderwijs blijven vertrouwd. Samen werken we aan gewoon goud onderwijs in onze regio.
Geleidelijke overgang
De invoering van de nieuwe naam gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het huidige schooljaar
wordt gebruikt als overgangsjaar. Het streven is om Groningerland College bij de start van het nieuwe schooljaar 2027-2028 volledig te hebben ingevoerd.
Meer informatie over de nieuwe naam en het logo is te vinden op de website: www.scholengroeptrivium.nl/nieuwenaamglc.
Bron: Trivium