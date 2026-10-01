TAKE FIVE *** OKTOBER JAZZ MAAND bij Toppyjazz afleveringen 354 t/m 358.

WE proberen ons deze maand o.a door een voorraad van 600 nieuwe jazz cd’s heen te werken. Dus vele nieuwe geluiden bij ons elke donderdag tussen 22.00 en 23.00 uur bij Groningen1.
Playlist :
01 – I Can’t Get Started – Teddi King (album Bidin’ My Time)
02 – Fascinating Rhythm – Larry Martin Band (album Everything Must Change)
03 – Recado – Vi Velasco (album Cantado Bossa Nova)
04 – Sem Saudades de Voces – Zoot Sims (album New Beat Bossa Nova)
05 – Maria Minguen – Zoot Sims (album New Beat Bossa Nova)
06 – Day In -Day Out – David Ferreira (album This Can’t Be Love)
07 – I Wish I Were In Love Agin – David Ferreira (album This Can’t Be Love)
08 – Heartbreak Woman – Courtney Yasmineh (album Wake Me When It’s Over)
09 – Ballad To My Other Self – Courtney Yasmineh (album Wake me When It’s Over)
10 – Dewey Square – Barbara Dennerlein (album Tribute To Charlie)
11 – Billie’s Bounce – Barbara Dennerlein (album Tribute To Charlie)
12 – Hope – Jiggs Whigham (album Hope)
13 – The Doctor Is In – Jiggs Whigham (album The Jiggs Up!)
14 – La Vie En Rose – Lori Williams (album Eclipse of the Soul)
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