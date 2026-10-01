TFC de Windhappers organiseert ATB tocht in de bossen van Sellingen

SELLINGEN – TFC de Windhappers organiseert op zondag 25 oktober de jaarlijkse Westerwolde ATB tocht in en rond de bossen van Sellingen.
Er worden weer twee routes uitgezet van 30 km en 50 km. De routes liggen er uitstekend bij. Het fietsen door dit prachtige natuurgebied zal weer genieten worden. Bij droog weer is de tocht ook geschikt voor gravelbikes. Halverwege de route worden de deelnemers getrakteerd op wat lekkers.
De start is tussen 9:00 en 10:00 uur bij de voetbalkantine aan de G. Buwaldaweg 37 in Jipsingbourtange.
Voorinschrijving is mogelijk via Fietssport.nl, maar op de dag zelf kan men zich ook inschrijven.
Bron: Marja van der Scheer