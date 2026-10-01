Van Australië tot Japan: de wereld van het fietstoerisme komt samen in Groningen

GRONINGEN – Na een fietstocht van zo’n 700 kilometer vanuit Duitsland kwamen vandaag vijf teams van Riding Together (Australië) aan in Groningen. Onder hen zijn blinde en slechtziende fietsers die samen met hun piloten per Hase Pino e-tandem door Duitsland en Nederland zijn gefietst. Bij de Martinitoren worden zij verwelkomd door Groningen & Partners.
De fietsexpeditie Pino the Netherlands laat zien dat fietsen voor iedereen mogelijk moet zijn. De blinde of slechtziende fietser zit voorop de tandem, terwijl een getrainde piloot achterop stuurt, remt en navigeert.
De aankomst van Riding Together vormt een mooie opmaat naar CycleSummit 2026, dat dit weekend in Groningen van start gaat. Van 3 tot en met 6 oktober komen zo’n 200 internationale professionals uit de wereld van fietstoerisme samen in de stad. Zij reizen onder meer vanuit Spanje, Brazilië, Japan en Tanzania naar Groningen.
Aankomende zondag stappen alle 200 deelnemers zelf op de fiets. In verschillende groepen ontdekken zij de provincie Groningen, met als gezamenlijke tussenstop een lunch bij De Toekomst in Scheemda. Daarmee krijgen zij niet alleen de Groningse fietscultuur mee, maar ook het landschap, de dorpen en de ruimte van de provincie. De Summit zelf vindt aanstaande maandag en dinsdag plaats in de Martinikerk.
“Het is echt een feestje om de komende dagen zoveel mensen uit alle hoeken van de wereld te mogen ontvangen. Wie Groningen eenmaal op de fiets heeft ontdekt, neemt die ervaring mee naar huis. Zo zetten we Groningen internationaal stevig op de kaart als dé fietsbestemming” aldus Annika Hijlkema van Groningen & Partners, host van dit event.
Ook de deelnemers van Riding Together zijn tijdens de CycleSummit aanwezig om hun ervaringen met inclusief fietsen te delen.
Bron: Groningen & Partners