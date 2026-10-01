Voorwaardelijke boete na ernstige aanrijding op N366 bij Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA / GRONINGEN – De rechtbank in Groningen heeft een 33-jarige automobilist veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 500 euro voor het veroorzaken van gevaar op de weg op de N366 bij Nieuwe Pekela in november 2024.
In de nacht van 9 november 2024 kwam de bestuurder met zijn personenauto op de verkeerde weghelft terecht. Daarbij botste hij frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur liep daarbij zowel lichamelijk als psychisch letsel op. Ook de automobilist zelf raakte gewond.
De officier van justitie eiste een taakstraf van 160 uur en een rijontzegging van 18 maanden wegens aanmerkelijke onvoorzichtigheid. De rechtbank ging hier echter niet in mee.
De bestuurder verklaarde niet meer te weten wat er precies was gebeurd, maar dat hij mogelijk in slaap was gevallen. Omdat op basis van het dossier niet exact kon worden vastgesteld wat de oorzaak was van het uitwijken naar de verkeerde rijstrook, oordeelde de rechtbank dat er onvoldoende bewijs was voor schuld aan het ongeval. Enkel het feit dat de auto op de verkeerde weghelft belandde, is volgens de rechtbank niet genoeg om aanmerkelijke onvoorzichtigheid aan te tonen.
Ook van het weigeren van een bloedproef werd de man vrijgesproken. Na het ongeval was in het ziekenhuis, terwijl de man onder narcose was, bloed afgenomen. Dit bloed werd echter per abuis direct naar het ziekenhuis gestuurd en zonder zijn wettelijke toestemming al onderzocht.
Toen de politie hem bijna een maand later formeel beval mee te werken aan een bloedonderzoek, kreeg hij te horen dat het onderzoek al was afgerond en wat de uitslag was. De rechtbank oordeelde dat het bevel daarmee in feite een eis was om achteraf goedkeuring te verlenen aan een onrechtmatig uitgevoerd onderzoek. Het weigeren hiervan levert volgens de rechter geen strafbaar feit op.
Wel acht de rechtbank bewezen dat de man gevaar heeft veroorzaakt op de weg door niet op normale en veilige wijze zijn rijbaan te volgen.
Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank er rekening mee dat de man niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld en dat hij zelf eveneens letsel overhield aan de botsing. De rechtbank legde hem daarom een voorwaardelijke geldboete op van 500 euro.