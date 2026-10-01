Vuurwapen, drugs en geld in beslag genomen na instap Muntendam

MUNTENDAM – Mede naar aanleiding van een melding over de mogelijke aanwezigheid van vuurwapens, heeft vrijdag 14 augustus het arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies, in samenwerking met Basisteam Ommelanden-Midden, het Flexteam en het HIT-team een instap gedaan op een adres aan de Kerkstraat in Muntendam. Tijdens deze actie is een 31-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen aangehouden. Bij de daaropvolgende doorzoeking troffen de agenten inderdaad een geladen vuurwapen aan. Daarnaast werden er verschillende soorten verdovende middelen gevonden, evenals een groot geldbedrag.
Het vuurwapen, de drugs en het geld zijn in beslag genomen. De aangehouden verdachte zit nog vast en het onderzoek duurt voort. Vanwege het nog lopende onderzoek deelt de politie op dit moment geen verdere details.