Amerikaanse singer-songwriter Shane Alexander naar d’Rentmeester

VALTHERMOND – De Amerikaanse singer-songwriter Shane Alexander staat donderdag 8 oktober op het podium van Concertboerderij d’Rentmeester in Valthermond. De in Los Angeles gevestigde muzikant brengt sfeervolle indiefolk en akoestische rock, waarin zijn karakteristieke tenorstem, gitaarspel en verhalen centraal staan.
Shane Alexander heeft in de afgelopen twintig jaar een geheel eigen geluid ontwikkeld. Zijn muziek beweegt tussen indiefolk, folkrock en klassieke pop en draagt onmiskenbaar Californische invloeden. Met melodieuze composities en persoonlijke teksten weet hij ook in grotere zalen een intieme sfeer te creëren.
Sinds 2005 toert Alexander veelvuldig door de Verenigde Staten, Europa en Canada. Hij gaf er zijn eigen concerten en stond in het voorprogramma van artiesten als Bon Iver, Lucinda Williams, Seal, Jewel, John Hiatt en Suzanne Vega. Ook speelde hij op bekende Amerikaanse podia als Red Rocks, The Ryman Auditorium en The Greek Theatre in Los Angeles.
Alexander is niet alleen muzikant, maar ook een verhalenverteller. In zijn teksten komen humor, nostalgie en levenservaring samen. Zijn muziek werd gebruikt in tientallen televisieseries, films en reclames en is wereldwijd meer dan 30 miljoen keer gestreamd. Het nummer Everything as One, van het album A Life Like Ours uit 2019, werd onder meer gebruikt voor een Amerikaanse verkeersveiligheidscampagne van Chevrolet.
Met Forever Songs bracht Alexander zijn achtste soloalbum uit. Daarop komen folkrock, klassieke pop en tekstgedreven akoestische muziek samen. Het Nederlandse Heaven Magazine omschreef hem als “een veelzijdige songwriter, met één voet in de folkrock en de andere in klassieke pop”.
Op donderdag 8 oktober krijgt Shane Alexander bij d’Rentmeester alle ruimte voor precies datgene waarin hij uitblinkt: liedjes, gitaarspel en verhalen in een intieme setting.
Praktische informatie
Shane Alexander
Donderdag 8 oktober 2026
Concertboerderij d’Rentmeester
Valthermond
Meer informatie en kaarten via de website van Concertboerderij d’Rentmeester
Bron: Elise Kerner