D’irish Folk brengt Ierse pub-sfeer naar het theater

Mistige start in het noordoosten, verder een zonnig en warm weekend

Vrijdag De vrijdagochtend start lokaal met dichte mist. Nadat het grijs in de loop van de ochtend is opgelost, schijnt de zon overal volop en blijft het in onze streek de gehele dag droog. De temperatuur loopt op naar een zeer aangename middagwaarde van rond de 20°C. Boven land staat er heel weinig wind.

Vanavond en Vannacht Vanavond verloopt helder, droog en rustig. In de nacht naar zaterdag blijft het droog, maar kan er onder de heldere hemel opnieuw nevel of mist ontstaan. Het koelt flink af naar een frisse minimumtemperatuur van zo’n 5°C.

Zaterdag Morgen, zaterdag 3 oktober, lossen de nevel en mist in de ochtend snel op en zijn er al gauw zonnige perioden. ’s Middags schijnt de zon geregeld, al trekt er ook vrij veel sluierbewolking over Oost-Groningen. Het blijft de hele dag droog. Met maxima rond de 19°C is het opnieuw erg warm voor de tijd van het jaar. Er staat een zwakke tot matige wind van 2 Bft uit westelijke richtingen. ’s Avonds en het grootste deel van de nacht blijft het nog lang droog met weinig wind.

Zondag Zondag 4 oktober borduurt voort op het rustige en overwegend droge najaarsweer. Na eventuele mist in de vroege ochtend zijn er overdag prima perioden met zon. Het blijft vrij warm voor begin oktober met middagtemperaturen die opnieuw rond de 18°C tot 19°C liggen. Pas vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk wisselvalliger en zakt de temperatuur naar meer normale waarden voor de tijd van het jaar.

Tip van de redactie: Pas vanochtend vroeg op de weg extra goed op voor plotselinge dichte mistbanken!