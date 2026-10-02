D’irish Folk brengt Ierse pub-sfeer naar het theater

ONSTWEDDE – D’irish Folk – Irish Folk uut Drenthe staat garant voor een avond vol sfeer, samenzang, humor en het onmiskenbare Ierse pub gevoel. Vijf bevlogen muzikanten uit Drenthe nemen het publiek mee op een muzikale reis langs Ierse en Schotse folk, met bekende klassiekers, stevige ritmes en volop gelegenheid om mee te zingen.
De naam D’irish Folk verraadt het al: Drenthe en Irish komen samen in een eigenzinnige en feestelijke mix. Met nummers als Whiskey in the Jar, The Wild Rover en Caledonia, maar ook bekende pub-anthems van onder anderen The Dubliners, The Pogues en Dropkick Murphys, bouwen de muzikanten aan een avond waarin muziek en gezelligheid centraal staan.
Meer dan een coverband
Sinds 2019 trekken de vijf muzikanten samen door het land. Met meerstemmige zang, authentieke instrumenten en een flinke dosis humor geven ze een eigen draai aan de traditionele Ierse en Schotse folk.
Dat hun muziek ook bij liefhebbers van het genre in de smaak valt, blijkt uit een bijzonder compliment dat de band van Ierse bezoekers kreeg: “You are more Irish than the Irish.”
D’irish Folk combineert muzikale passie met sterke verhalen en een flinke dosis Drentse nuchterheid. Het resultaat is een voorstelling waarin het publiek niet alleen luistert, maar onderdeel wordt van de sfeer. Zing mee, dans mee of laat je gewoon meeslepen door de muziek.
Een avond met een Iers randje
Van melancholische folkballads tot uitbundige meezingers: D’irish Folk brengt het theater tot leven met muziek die uitnodigt tot samenzijn.
Zin in een Iers, Schots en een beetje scheef feestje? Dan is D’irish Folk er klaar voor.
Praktische informatie
KleinKunstTheater Holte, Holte 58, 9591 VR Onstwedde
Datum: 31 oktober 2026
Aanvang: 20.00 uur
Info: www.kleinkunsttheaterholte.nl
Bron: Janneke Eefsting Holwerda