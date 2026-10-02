Groningse jongeren winnen Beste Film Award 2026 met ‘Rhapsody Buffet’

GRONINGEN – ‘Rhapsody Buffet’ heeft de Beste Film Award 2026 gewonnen tijdens de premières van de Ithaka Film Academie op het Nederlands Film Festival in Utrecht. De korte film is gemaakt door een groep jonge nieuwkomers o.a. van ISK Groningen die mee hebben gedaan aan de Ithaka Film Academie van Common Frames.
‘Rhapsody Buffet’ gaat over vijf muzikanten die voor het eerst een optreden hebben op een festival. Wanneer hun trein uitvalt, besluiten ze de laatste 20 kilometer te gaan lopen met hun instrumenten in de hand. Ze verdwalen, hun karakters botsen en één van hen voert een moeilijk telefoongesprek. In een weiland ontdekken ze dat het samenzijn misschien wel meer waard is dan een eerste festival-gig.
Uit het juryrapport: “In deze film voelden we de vinger van de maker. De film was in balans tussen de cameravoering, de natuurlijke groep acteurs en een goed opgebouwd verhaal. We zijn al heel benieuwd naar de volgende film.”
De Groningse filmmakers gingen de strijd aan met jongeren uit Alphen aan den Rijn, Ter Apel, Amstelveen, Dordrecht en Utrecht. Ze kregen de opdracht om een korte film te maken over het thema verbondenheid. De Groningse jongeren werden tijdens het maakproces begeleid door filmmaker en filmcoach Sander Roux. Het is het tweede jaar op rij dat Sander en ‘Team Groningen’ de award krijgen uitgereikt.
Lees meer over de Ithaka Film Academie.
Tijdens het event werd ook de ‘Common Frames x Cameranu Talent Award’ uitgereikt. Deze werd gewonnen door Joulia Haj Ahmed die afgelopen jaar heeft deelgenomen aan het Talent Team – het talentontwikkelingsprogramma van Common Frames. Joulia kreeg een cadeaubon ter waarde van € 250,00. Daarnaast kreeg mede Talent Team-deelnemer Rabiee Hatahet een Wild Card uitgereikt. Daarmee mag hij een cursus scenario volgen aan de Nederlandse Filmacademie.
Bron: Common Frames