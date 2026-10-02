Kinderbingo en MEGA Bingo bij Dansplezier op zaterdag 10 oktober

WINSCHOTEN – Stichting Dansplezier in Winschoten organiseert op zaterdag 10 oktober twee bingo’s. In de middag kunnen kinderen gezellig meespelen tijdens de Kinderbingo. ’s Avonds staat een MEGA Bingo met vijftien rondes op het programma. Bij beide bingo’s zijn prachtige prijzen te winnen.
Voor de Kinderbingo gaat de zaal om 13.00 uur open en begint het spel om 13.30 uur.
De MEGA Bingo begint om 19.30 uur; bezoekers zijn vanaf 18.30 uur welkom.
De bingo’s vinden plaats bij Stichting Dansplezier aan de Venne 170A in Winschoten. Naast een gezellige middag of avond steunen deelnemers met hun deelname ook de stichting.
Aanmelden kan via 0621661564 of info@dansplezier.nl.
Bron: Stichting Dansplezier