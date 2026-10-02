Kinderraad kiest Liam Oldenburger als nieuwe kinderburgemeester van Oldambt

OLDAMBT – De nieuwe gemeentelijke kinderraad van Oldambt heeft op woensdagmiddag 30 september Liam Oldenburger gekozen als kinderburgemeester voor het komende jaar. De verkiezing vond plaats in de oude raadzaal van het gemeentehuis in Winschoten. Liam en de andere leden van de kinderraad worden tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 7 oktober officieel geïnstalleerd.

De kinderraad bestaat uit negen leerlingen uit groep 7. Zij zijn tijdens verkiezingen op hun eigen basisschool gekozen als kindervertegenwoordiger. Vervolgens kozen de kinderraadsleden zelf wie uit hun midden het komende jaar de kinderburgemeester van Oldambt is.

De nieuwe kinderburgemeester

Liam is 10 jaar, woont in Winschoten en zit in groep 7 van CBS De Vossenburcht. Hij wilde graag kinderburgemeester worden omdat hij snel goede ideeën kan bedenken en het belangrijk vindt om anderen te helpen.

Tijdens de verkiezing presenteerde Liam meerdere onderwerpen waarvoor hij zich graag wil inzetten, zoals sporten betaalbaarder maken voor kinderen, zwemles verplicht stellen en een gratis ontbijt op school aanbieden aan kinderen die dat nodig hebben.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema vindt het bijzonder dat Liam door de leden van de kinderraad is gekozen als hun kinderburgemeester. “Zijn ideeën laten zien dat hij nadenkt over onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn. Ik kijk ernaar uit om hem te leren kennen, met hem op pad te gaan en samen met hem en de kinderraad aan de slag te gaan.”

Samen met de kinderraad aan de slag

Als kinderburgemeester vertegenwoordigt Liam het komende jaar de kinderen van Oldambt. Hij gaat samen met de burgemeester of een van de wethouders naar verschillende activiteiten en officiële gelegenheden. Daarnaast werkt hij nauw samen met de andere leden van de kinderraad.

De kinderraad komt gedurende het jaar meerdere keren bijeen. Samen kiezen zij een thema waarvoor zij zich willen inzetten en werken hun ideeën, met ondersteuning van medewerkers van de gemeente, uit tot een eigen project. Ook gaan zij een keer op werkbezoek of excursie.

Verkiezingen op de basisscholen

Tien basisscholen in Oldambt deden mee aan het programma over lokale democratie. Zij ontvingen een toolkit waarmee zij in groep 7 aandacht konden besteden aan de werking van de lokale democratie en een verkiezing voor een kindervertegenwoordiger konden organiseren. Uiteindelijk hebben negen scholen een leerling afgevaardigd voor de gemeentelijke kinderraad.

Door de verkiezingen op de basisscholen maakten niet alleen de gekozen vertegenwoordigers, maar ook hun klasgenoten kennis met verkiezingen en de lokale democratie.

De zittingsperiode van Liam en de kinderraad loopt van oktober 2026 tot oktober 2027.

Bron/foto’s: Gemeente Oldambt

De foto is van de gehele nieuwe gemeentelijke kinderraad. Liam Oldenburger, de nieuwe kinderburgemeester, staat op de tweede rij van boven.