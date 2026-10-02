DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Donderdagmiddag reed rond 16:50 uur een 49-jarige man in een Ford Ranger in noordelijke richting op de A31 bij Haren. Volgens de eerste bevindingen vatte het voertuig door een technisch defect vlam. De bestuurder wist de auto op tijd naar de vluchtstrook te sturen. De brandweer van Haren rukte met drie voertuigen en 23 manschappen uit en bluste de brand. De Ford werd volledig door de brand verwoest en moest worden weggesleept. De weg is tijdens de blus- en bergingswerkzaamheden gedeeltelijk afgesloten geweest. Rond 18:57 uur werd de weg weer opengesteld.
Papenburg
Op dinsdag 29 september vond rond 7:30 uur ’s ochtends op de Kirchstraße in Papenburg een ongeval plaats. Een tienjarig meisje stak op haar fiets bij een voetgangersoversteekplaats de Kirchstraße over. Volgens de huidige informatie kwam een meisje op een zwarte e-bike uit de tegenovergestelde richting. Ondanks dat beide meisjes probeerden te remmen, botsten ze tegen elkaar. Het tienjarige meisje liep lichte verwondingen op. Na een korte woordenwisseling vluchtte het onbekende meisje op de e-bike van de plaats van het ongeval. Ze wordt als volgt beschreven:
- ongeveer 17 tot 18 jaar oud
- bruin haar, in een paardenstaart
- lichtgekleurde broek
- zwarte jas
- witte oordopjes
De hoogte van de schade is onbekend. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die het bovengenoemde meisje hebben gezien of die informatie over haar identiteit kunnen verstrekken, contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.
Sögel
Donderdagmiddag vond rond 14:40 uur op de K137 bij Waldhöfe in Sögel een ongeval tussen twee vrachtwagens plaats. Een 69-jarige man bestuurde een vrachtwagen op de K137 richting Püttgesberge. Volgens de eerste bevindingen verloor hij op het natte wegdek bij het remmen de controle over het voertuig, waardoor de cabine op de tegemoetkomende rijstrook terechtkwam. Daar botste hij tegen een vrachtwagen bestuurd door een 57-jarige man. Beide chauffeurs liepen lichte verwondingen op. De 57-jarige man werd voor verdere medische behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De totale schade aan de voertuigen wordt geschat op ongeveer € 100.000,-.