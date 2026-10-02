Meer hulp bij energie besparen: nu ook subsidie voor een warmtepomp

WESTERWOLDE – Goed nieuws voor inwoners die hun huis energiezuiniger willen maken. De gemeente Westerwolde heeft de subsidieregeling GOUD Isoleert uitgebreid. Huiseigenaren met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum kunnen nu niet alleen subsidie krijgen voor isolatie, maar ook voor een.
Meer mogelijkheden om energie te besparen
Veel inwoners kennen GOUD Isoleert al voor maatregelen zoals dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie en isolerend glas. Daar komt nu een nieuwe mogelijkheid bij. Huishoudens met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum kunnen ook subsidie aanvragen voor een (hybride) warmtepomp. Deze gebruikt minder gas. Daardoor kan de energierekening nog verder omlaag gaan.
Wethouder Herma Hemmen: “We vinden het belangrijk dat iedereen in de gemeente energie en daarmee geld kan besparen. Vanuit Nij Begun kunnen mensen al veel subsidie krijgen voor het isoleren van de woning. Met onze subsidie voor een warmtepomp kunnen ook mensen met een kleine beurs nog een volgende stap zetten in energie besparen. En met de huidige energieprijzen is dat hard nodig.”
GOUD Bespaarcafé in Ter Apel
Gemeente Westerwolde organiseert ook weer drie GOUD Bespaarcafés. Tijdens deze gratis bijeenkomsten krijgen bezoekers uitleg over de isolatieaanpak van Nij Begun en de regeling GOUD Isoleert. Ook is er een isolatiemarkt. Hier kunnen inwoners vragen stellen aan het GOUD Bespaarteam en voorbeelden van isolatiemaatregelen bekijken.
Het eerste GOUD Bespaarcafé vindt plaats op 5 november van 16.00 tot 20.00 uur in de RSG Ter Apel, Oude Weg 41 in Ter Apel. Aanmelden kan via goudwesterwolde.nl/evenementen.
Inloopspreekuren GOUD Bespaarteam
Nieuw zijn de inloopspreekuren van het GOUD Bespaarteam. Elke woensdagmiddag kunnen inwoners met hun vragen over subsidies en energie besparen terecht op een wisselende locatie in de gemeente. De inloopspreekuren zijn in de steunstees in Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde en in De Meet in Bellingwolde. Wanneer het GOUD Bespaarteam waar zit, is te vinden op goudwesterwolde.nl/evenementen.
Meer informatie GOUD Isoleert
Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden staan op de website van de gemeente Westerwolde onder westerwolde.nl/subsidie-voor-woningisolatie.
Bron: Gemeente Westerwolde