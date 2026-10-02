Nieuwe expositie in gemeentehuis Sellingen

SELLINGEN – In het vierde kwartaal van 2026 is in het gemeentehuis te Sellingen een nieuwe expositie te zien.
Ieder kwartaal is er weer een nieuwe expositie in het gemeentehuis in Sellingen, Dorpsstraat 1. Vanaf vandaag zijn er werken van Marjolein Plas uit Stadskanaal te zien. De expositie heeft als titel: Kleurrijke fantasie.
Marjolein Plas woont sinds haar 25ste in Stadskanaal. Ze is geboren in Ter Apel. Van kinds af aan tekent ze veel. Met name bloemen en veel fantasie. En in de tuin van haar opa speelde ze tuinarchitect. Ze is een creatief persoon met een liefde voor de natuur.
In 2008 is zij Art & Design gaan studeren aan de KTM (Kunst, Theater & Media) in Groningen. Hier kwam ze met verschillende kunstvormen in aanraking. Zoals schilderen, tekenstijlen en grafische vormgeving.
Momenteel werkt ze in een atelier in Nieuw-Buinen. Hier heeft ze een eigen Neurografische BoHo / Hippie Art ontwikkeld. Op allerlei objecten is het één en al kleur en fantasie.
Ze staat elk jaar met haar werken op de Kunstmarkt in Stadskanaal.
Haar werken zijn n momenteel gedurende de openingstijden van het gemeentehuis in de centrale hal te bewonderen.
Bron: Gemeente Westerwolde