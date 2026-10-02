Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 4 oktober zenden we een opname van zondag 27 september vanuit de Protestantse gemeente De Regenboog in Ter Apel uit
Voorganger: ds. van der Meulen
Schriftlezing: Filippenzen 2 vers 1-13
Thema: “deel 1 Terugblik en wat wij al zijn, deel 2 Het kruis vernedering, verhoging, zegen, deel 3 Toepassing in ons eigen leven“
De kerkdienst wordt zondag 4 oktober uitgezonden en maandagavond 5 oktober om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website Groningen 1, radio, Groningen 1 gemist, kerkdienst.