Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1, Uitgelicht

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 4 oktober zenden we een opname van zondag 27 september vanuit de Protestantse gemeente De Regenboog in Ter Apel uit

Voorganger: ds. van der Meulen 

Schriftlezing: Filippenzen 2 vers 1-13

Thema:  “deel 1 Terugblik en wat wij al zijn, deel 2 Het kruis vernedering, verhoging, zegen, deel 3 Toepassing in ons eigen leven“

De kerkdienst wordt zondag 4 oktober uitgezonden en maandagavond 5 oktober om 22:00 uur herhaald. 

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website Groningen 1, radio, Groningen 1 gemist, kerkdienst.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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