Uitslag Zonnebloemloterij 2026

ALTEVEER, ONSTWEDDE, VLAGTWEDDE – Hieronder vindt u de uitslag van de loterij van de Zonnebloemloterij.
De Zonnebloem afdeling Alteveer-Onstwedde-Vlagtwedde heeft afgelopen zomer weer meegedaan aan de jaarlijkse lotenverkoop: vrijwilligers hebben weer een heleboel loten verkocht!
Een deel van de opbrengst gaat naar de landelijke vereniging De Zonnebloem, maar een groot deel is voor de plaatselijke afdeling zodat zij gezellige middagen en bus- en boot tochten kunnen organiseren voor gasten in deze regio.
Ze willen alle mensen die loten hebben gekocht hartelijk danken!
Hieronder ziet u de uitslag van de loterij, wellicht hebt u het lot thuis liggen waar een prijs op is gevallen!
U kunt ook HIER uw lotnummer invullen en zien of u in de prijzen bent gevallen.
Bron: Hanneke Schaap