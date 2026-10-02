Vergunningencrisis: Na Kom over de Brug ook Waterbei in de problemen

WINSCHOTEN – De vergunningencrisis in de gemeente Oldambt blijkt veel groter te zijn. Ook het Waterbei Festival raakte door vertragingen op het gemeentehuis in Winschoten in de problemen. Dat blijkt uit onderzoek door Groningen1. De vergunning voor de editie van 2026 kwam namelijk pas een dag voor de start van Waterbei helemaal rond. De organisatie is verbijsterd.

Waterbei is al jaren een van de grootste en meest geliefde evenementen in de regio. Het festival van theater, licht,muziek en dans is een grote publiekstrekker in Winschoten, maar ook hier liep de vergunningverlening dit jaar compleet vast door slechte communicatie vanuit het gemeentehuis.

“Pas een week voor de start van het festival kregen wij van Waterbei pas een vergunning. Terwijl we maanden van tevoren alle stukken en de aanvraag hadden ingediend. En een dag dag voor het festival kwam de gemeente met extra eisen. Dat kan echt niet,” stelt de organisatie gefrustreerd tegenover Groningen1. “We hebben in totaal 47 stukken in moeten leveren en één dag voor de start van het festival kregen we van de gemeente alsnog de opdracht om een slechtweer plan te schrijven, terwijl alles met de Veiligheidsregio al helemaal was afgetikt.”

Volgens de organisatie is de werkdruk bij de ambtenaren merkbaar te hoog en is de maat vol: “Dat het op het gemeentehuis niet op orde is, hebben we ondertussen allemaal wel in de gaten. Wij hoeven dit niet een dag van tevoren te moeten regelen. Er moeten simpelweg meer mensen worden aangenomen bij de gemeente om dit in goede banen te leiden.”

Muur

Het probleem beperkte zich niet tot de centrum-evenementen in Winschoten zoals Waterbei. De organisatie van het Kom over de Brug Festival in Blauwestad liet woensdag tegenover Groningen1 weten tegen exact dezelfde bureaucratische muur te zijn aangelopen en heeft daarom de editie van 2027 geschrapt.

Ondanks dat de vergunning voor Kom Over De Brug 2026 maar liefst elf maanden voorafgaand aan het festival werd aangevraagd en er meerdere overleggen waren met steeds wisselende ambtenaren, kreeg het bestuur van Kom Over De Brug pas vier weken voor de startdatum van het festival een omvangrijke lijst met aanvullende eisen vanuit het stadhuis toegeworpen. De organisatie kreeg slechts twee weken de tijd om alles aan te leveren.

“Na het insturen en beantwoorden van alle vragen moesten we er zelf achteraan bellen om te vragen of het wel akkoord was,” stelt de organisatie. De organisatie achter het Waterbei Festival herkent dat, ook zij moesten continu met de gemeente contact opnemen om naar de status van de vergunning te vragen.

IJsbaan gesneuveld

Voor een andere stichting uit Winschoten is het echter genoeg geweest. De organisatie, die al jarenlang evenementen opzette in de molenstad, had vergevorderde plannen om deze winter een overdekte ijsbaan en gezellig randprogramma te realiseren in het centrum. Dat gaat niet meer door. Ook hier is de verstoorde relatie met de gemeente de oorzaak.

“De voorbereidingen waren al begonnen, maar we stoppen ermee omdat wij geen enkel vertrouwen meer hebben in een werkbaar traject met de gemeente,” meldt het bestuur aan Groningen1. “Als mensen die zich honderden uren vrijwillig inzetten uiteindelijk denken ‘laat maar’, dan zou dat op het gemeentehuis een serieus alarmsignaal moeten zijn.”

De stichting hekelt het feit dat vergunningen, ondanks beloften over snelle procedures, pas enkele dagen voor een evenement definitief worden verleend. “Op dat moment zijn artiesten, beveiliging en leveranciers allang vastgelegd. Bovendien veranderen de spelregels bij elke nieuwe ambtenaar. Evenementen die een jaar eerder na evaluatie vlekkeloos werden goedgekeurd, krijgen een jaar later ineens te maken met technische eisen zoals kostbare CAD-tekeningen van plattegronden die je niet van vrijwilligers kunt vragen. Deze nieuwe eisen die nu worden gesteld, zijn voor ons niet logisch te verklaren vanuit eerdere evaluaties, gewijzigde omstandigheden of aantoonbare problemen.”

Opvallend is volgens de stichting dat de gemeente zelf niet aan de termijnen houdt: “Wij houden ons aan de termijnen voor het indienen. Vervolgens ontvangen wij zelf vergunningen soms pas een week of zelfs enkele dagen voor het evenement. “Als de gemeente strikte termijnen van organisatoren verlangt, mag andersom ook worden verwacht dat zij zich aan haar eigen planning en afspraken houdt.”

Horeca in de knel

Naast evenementenorganisatoren, buurtverenigingen en stichtingen luiden ook lokale horecaondernemers de noodklok. Een ondernemer uit Winschoten schetst een ontluisterend beeld van de communicatie met het gemeentehuis.

Zo werd een maanden eerder ingediende aanvraag voor verruimde openingstijden op Bevrijdingsdag “op 5 mei dus” pas in juni goedgekeurd. “Ik heb op een gegeven moment meer dan 40 e-mails gestuurd zonder enige inhoudelijke reactie,” vertelt de ondernemer anoniem. “Ondertussen worden sluitingstijden vervroegd zonder dat wij als betrokkenen vooraf worden meegenomen. Een nieuw restaurant in de stad heeft acht maanden op vergunningen moeten wachten terwijl de vaste lasten gewoon doorliepen.”

Tijdens grote festiviteiten zoals het Zomerfestival ervaren ondernemers de opstelling van de gemeente als verstikkend. “We moesten er op een vol plein met tienduizenden bezoekers op toezien dat niemand met een beker drank het terras verliet. En toen ik de tussendeur van mijn zaak openzette omdat het personeel bijna flauwviel van de hitte, werd er door de handhaving direct gedreigd met een boete. Ik heb inmiddels één zaak te koop gezet omdat ik dit niet meer trek.”

Politieke druk en represailles

Vier partijen Gemeentebelangen Oldambt (GBO), de Verenigde Communistische Partij (VCP), de PVV en de Partij vóór het Noorden (PVHN) hebben onafhankelijk van elkaar schriftelijke vragen ingediend over deze kwestie. Samen vertegenwoordigen zij 12 van de 25 zetels in de gemeenteraad. Op 7 oktober vergadert de gemeente over deze kwestie.

De raadsleden eisen opheldering over het constante verloop van vergunningverleners, het uitblijven van beloofde evaluaties en de vraag waarom langlopende tradities, festivals en markten ineens worden geconfronteerd met onhaalbare eisen op het allerlaatste moment.

Ondernemers en organisatoren kiezen er bewust voor om alleen anoniem hun verhaal tegenover Groningen1 te doen. Zoals een van hen het samenvat: “Dat wij anoniem moeten reageren uit angst voor represailles bij onze volgende vergunningaanvraag, zegt misschien wel alles over de verhoudingen in Oldambt.”

Reactie Gemeente Oldambt

Groningen1 heeft de gemeente Oldambt afgelopen maandag 28 september telefonisch en via whatsapp om een reactie gevraagd en inzage in het vergunningentraject. De gemeente stelde zich niet te herkennen in de represailles en dat het “wel even zou duren” voor een verdere reactie.