VVD en D66 vragen aandacht voor verkeersveiligheid N46 en Groningse N-wegen

GRONINGEN – De Statenfracties van VVD Groningen en D66 Groningen vragen het provinciebestuur om extra aandacht voor de verkeersveiligheid op de N46 en andere N-wegen in de provincie. Aanleiding zijn recente ongevallen op de N46. De partijen willen weten welke maatregelen mogelijk zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren en hoe Groningen voldoende investeringen in de Groningse infrastructuur kan veiligstellen.
VVD en D66 vinden het belangrijk dat inwoners zich veilig en vlot door de provincie kunnen verplaatsen. Goede en veilige wegen zijn daarvoor essentieel. De recente ongevallen op de N46 roepen daarom vragen op over de inrichting en veiligheid van deze weg en andere N-wegen in Groningen.
De fracties vragen het college onder meer welke wegen en trajecten extra aandacht nodig hebben en welke rol inhaalmanoeuvres spelen bij ongevallen. Ook willen VVD en D66 weten welke infrastructurele maatregelen mogelijk zijn om de N46 veiliger te maken. Daarbij vragen zij het college ook te kijken naar mogelijkheden zoals fysieke rijbaanscheiding en verbreding of verdubbeling van delen van de weg.
Voor VVD en D66 moeten verkeersveiligheid en bereikbaarheid hand in hand gaan. Inwoners moeten veilig en vlot op hun bestemming kunnen komen. Daarom vinden de fracties het belangrijk dat wordt bekeken hoe de inrichting van wegen kan bijdragen aan het voorkomen van ongevallen.
Tegelijkertijd wijzen VVD en D66 op de grote infrastructurele opgaven waar Groningen voor staat. Naast investeringen in veilige en toekomstbestendige wegen zijn er belangrijke spoorambities. Nu het Rijk infrastructurele projecten opnieuw prioriteert, willen de partijen weten hoe het college zich ervoor inzet dat Groningen voldoende investeringen voor de Groningse infrastructuur kan veiligstellen.
De Statenfracties hebben hierover gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.
Bron: Jorrit Hofstra, Fractiemedewerker Statenfractie VVD Provincie Groningen